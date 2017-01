4 skønhedsprodukter, der skal opbevares i køleskabet

Hvis du troede, at køleskabet kun var beregnet til at holde din mad på køl, tager du grueligt fejl. De kolde temperaturer er nemlig også perfekte til at forlænge og bevare virkningen af dine mange skønhedsprodukter.

Hvis du vil have maksimalt udbytte af dine mange dyre skønhedsprodukter, er det derfor vigtigt, at du ryder en hylde i køleskabet, og får overblik over, hvilke af dine produkter, som straks skal en tur på køl.

