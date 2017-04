Du har måske hørt om beautyblenderen, som er den gummisvamp mange makeupentusiaster sværger til, når de skal lægge makeup.

Beautyblenderen har dog den ulempe, at den suger meget af produktet. Derfor er nogle nu begyndt at ty til en makeupsvamp, der er lavet i silikone, som fordeler makeuppen lige så godt som beautyblenderen – uden at suge halvdelen af dit produkt. Du kan se en video af, hvordan den virker lige her.

Svampen hedder Silisponge og er fra firmaet Molly Cosmetics, som desværre ikke kan fås i Danmark endnu, men forhåbentligt finder den snart vej til de danske skønhedsforhandlere.