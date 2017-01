7 parfume-fejl, du sikkert begår

1. Du påfører parfume på vej ud af døren

Mange tager parfume på, når de er på vej ud af døren, men det er langt fra det bedste tidspunkt at gøre det på. Det er bedst, når du lige har været i bad, fordi din hud er fugtig, hvilket får duften til at holde længere.

Hvis du ikke går i bad om morgenen, kan du tage en bodylotion på uden parfume for at tilføje fugt til din hud, og derefter påføre din yndlingsduft.

2. Du mikser flere dufte

Generelt er det vigtigt, at du ikke mikser på kryds og tværs, da det kan ændre parfumernes dufte til enten at blive for søde eller for intense.

Derfor er det nødvendigt at bruge en bodylotion uden parfume, hvis du vil gøre brug af tricket fra første punkt.

3. Du gnider håndleddene sammen

For mange er det en vane at gnide håndleddene sammen, efter at have sprayet parfume på.

Dog er det en fejl, da duften blegner hurtigere, når du forstyrrer molekylerne ved at gnide på den. Af samme årsag kan det også ændre på parfumens duft.