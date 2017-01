Costume tester: Ansigtsmasker

Fordi jeg generelt er dårlig til at få brugt traditionelle ansigtsmasker, er jeg særligt begejstret for Enzyme peeling facial mask og Moisturizing facial mask, da de er så utroligt lette at bruge. Enzyme peeling facial mask kan man vælge at rense og massere ansigtet i. Moisturizing facial mask er helt genial, fordi man kan sove i den eller bruge den under sit dag- eller aftenprodukt.

Fælles for maskerne er, at de indeholder et peptid-kompleks, der stimulerer kollagenet i huden. Huden bliver mere spændstig og ensartet. Efter jeg er begyndt at bruge maskerne, er jeg gået helt væk fra at bruge foundation og concealer, selvom det er vinter. Jeg har aldrig været storforbruger af makeup, men har altid følt, at jeg skulle have lidt på, for ikke at se for bleg og farveløs ud. Efter jeg har “masket” er der ikke noget at tage fejl af: Jeg kan se en tydelig forskel. Min hud er friskere, klarere og fastere. Jeg er helt solgt, og jeg kommer personligt til at bruge maskerne hver uge.

For at understrege min begejstring for maskerne, inkorporerer jeg dem nu i mine kosmetiske behandlinger i min klinik, Nui Cph, hvor jeg også sælger maskerne. Du kan se læse mere om mine behandlinger på Nuicph.dk.