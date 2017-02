Costume tester: Det gør en måned uden sukker for din hud

Det spiste jeg:

Der er sukker i rigtig mange madvarer – også dem, som man ellers ikke forbinder med søde sager, eksempelvis rugbrød og mange forarbejdede fødevarer. Derfor vil det være en god idé at forsøge at reducere indtaget af den slags mad, så længe du er på detox.

Derfor startede jeg hver morgen med en omelet bestående af finthakket spinat, rødkål, broccoli og to æg. Til omeletten spiste jeg en halv avocado, som både smager dejligt og indeholder en masse gode fedtsyrer til huden.

Både frokost og aftensmad bestod også af enten salat med protein til eller stegte grøntsager, kød eller fisk. Jeg fulgte ikke nogle specielle opskrifter, men gik efter devisen om, at jo flere grøntsager desto bedre, og at alt stivelse i form af ris, pasta og hvidt brød helst skulle undgås.

Detoxforløbet var ikke et forsøg på at tabe mig, men derimod et forsøg på at få en pænere hud, da stivelse og sukker desværre kan være med til at opretholde inflammationstilstande i huden. Har du inflammation i kroppen kan det komme til udtryk ved en rødblussende hud og urenheder. Desuden kan indtagelsen af sukker på sigt være med til at give flere rynker, fordi sukker er med til at nedbryde kollagen i din hud, som er det, der holder huden spændstig og udglattet.

Ligeledes undgik jeg også al alkohol, da det heller aldrig har gjort noget godt for hverken hud eller viljestyrken til at holde sig fra søde sager. Jeg skar også ned på mit indtag af magre mejeriprodukter, da det desværre også er synderen bag manges urene hud, fordi mejeriprodukter kan være med til at stimulere udvikling af uren hud og akne.