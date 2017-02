Disse bryn passer til din ansigtsform

Rund ansigtsform

For at give ansigtet en mere defineret form, kan det være en god idé at gå efter et struktureret bryn med en høj bue og længere ender i ydrekanten af dit bryn, frem for et rundt bryn, som vil give illusionen af et endnu rundere ansigt.

Sådan gør du:

Med dette bryn skal du som sagt fokusere på at lave et langt bryn, og her skal du derfor fylde farve i hele brynet, så det forlænges i begge ender. Det gøres bedst med en helt tynd pensel, hvor du med fine bevægelser maler små hår på. Forsøg også at forme brynets bue, så der kommer lidt mere højde på dit bryn.

Sørg for, at der er mest farve ved brynets bue og i den ydre ende af brynet for at fremhæve højden og forlængelsen af brynet. Læg også en anelse highlighter ved brynbenet under den yderste del af brynet, hvilket igen vil sætte mere fokus på brynets bue.

Oval ansigtsform

Den ovale ansigtsform vil være flottest sammen med et par tykke bryn, så der kommer lidt flere proportioner i ansigtet, hvilket også vil bryde det lange indtryk.

Sådan gør du:

Her skal du til gengæld undgå en høj bue på brynet, fordi det vil give dig et konstant overrasket udtryk. Ligeledes må dine bryn heller ikke være for korte i enderne, fordi det vil gøre dit ansigt mere rundt at se på.