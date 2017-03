Dette serum gør fotofiltre overflødige

“The struggle is real. Tydelige porer og en skinnende T-zone er hverdag for mange, og jeg er nok ikke den eneste, der ofte har drømt om et filter, der gør huden smukkere i den virkelige verden og ikke kun på Instagram og Snapchat. Ibuki smart filtering smoother fra Shiseido indeholder et mikropudder, der absorberer overskydende talg i huden og gør porerne mindre synlige – og fotofiltre overflødige. Jeg dupper den på under min foundation i T-zonen, og den holder mit ansigt glat og fri for shine i timevis.”

Ibuki smart filtering smoother, Shiseido hos Magasin.dk 195 kr.