Her er øjencremen, der mindsker mørke rande

Vintervitaminer

“Det kan være svært at bevare en smuk glød i de kolde vintermåneder, hvor din hud har brug for ekstra meget pleje og energi. Vitaminer er ikke kun sunde at spise, de er også effektive at smøre på huden. Særligt C-vitamin er vigtig at huske på, hvis din hud virker trist og uden glød. Vita c concentrated corrective serum fra pHformula er spækket med C-vitaminer, der øger produktionen af kollagen i huden og giver den en mere jævn og strålende overflade. Den har en mild duft, og jeg bruger et par dråber både morgen og aften under min creme.”