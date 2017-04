Få smuk glød på blot én uge med forårets bedste nyhed

“Den sydkoreanske K-beauty-bølge vil ingen ende tage. Og heldigvis for det. Den har nemlig ført et helt hav af nye, spændende skønhedsbrands med sig. Et af dem er Mizon, som du måske allerede kender for den hypede Snail-serie, der virker helende og udglattende på huden. Bio-ampoule-serien giver med hyaluronsyre, silkeekstrakt og glycerin et fugtgivende og beskyttende boost til din hud, og jeg er vild med den plejende sheet mask, der er ideel som et quick-fix efter en lang nat.”

Bio hyaluronic acid ampoule mask, Mizon hos Magasin.dk 45 kr.

Bio hyaluronic acid ampoule, Mizon hos Magasin.dk 395 kr.