Fyldige lokker og fine negle: 7 skønne nyheder

“For lidt søvn og for mange timer foran computeren sætter hurtigt sine spor på huden, og der skal ikke meget til, før den mister sin glød. En god foundation kan gøre underværker på en træt dag.

Jeg er vild med Sublimage le teint fra Chanel, som får huden til at stråle, og som gør den virkelig fin og ensartet. Den er superdrøj, så du behøver kun en lille smule for at få et smukt og naturligt resultat.

Brug den medfølgende børste, og tag dig god tid til at blende den godt ind i huden. Jeg bruger små, cirklende bevægelser og slutter af med at duppe børsten let hen over huden. Prisen er pebret, men din (og min) hud er det værd.”