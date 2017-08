Her er produktet, Helena Christensen ikke kan undvære

Sovemaske, Holistic silk 725 kr. / Maske, Nimue 298 kr.

HVILKET SKØNHEDSPRODUKT KAN DU IKKE LEVE UDEN?

“Masker. Jeg er helt afhængig af dem – især når jeg er på farten. Nimues Super hydrating mask er fantastisk til at bekæmpe tør og træt hud og mørke jetlag-rande.”

HVILKE SKØNHEDSVANER ER LUKSUS FOR DIG?

“Jeg mødes ofte på en lokal neglebar frem for på en café med mine veninder i New York. Det er så dejligt at sidde og sludre, mens vi får ordnet hænder og fødder. Jeg holder også meget af at tage op til mit sommerhus i bjergene og skiftevis rulle mig i sneen og gå i dampbad. Variationen mellem kulde og varme er virkelig god for både min hud og min velvære.”