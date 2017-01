Hvor langt vil du gå for evig ungdom?

Hvad er det med besættelsen af ikke at måtte ældes? Er det en indbyrdes kvinde-konkurrence? Er det for at fange en mand? Er det, fordi det er sjovt at lege med produkter, som børn leger med dukker? Dødsangst? Eller måske resultatet af reklamernes magt?

Der kan ikke herske tvivl om, at reklamerne spiller på vores lave selvværd ved at få os til at hige efter en retoucheret udgave af os selv. Eller er det, fordi vores politikere, nyhedsoplæsere og alle andre på skærmen har et glat, ubevægeligt ansigt uden rynker? Er det bloggerne, som vi stoler på, fordi vi får lov at se med i deres stuer på Instagram? Bloggerne, der anbefaler den ene mirakelcreme efter den anden, som de vel at mærke får gratis – bare de skriver en positiv anmeldelse af produktet.

Jeg tænker på, hvad vi kvinder udsætter os selv for. Bryn der skal rettes, vipper der skal farves, ansigter der skal cremes, maskes, renses, olieres, peeles, scrubbes og micro-rulles. Ikke at forglemme tonic, serum, øjencreme, halscreme, t-zone creme, natcreme, dagcreme, solcreme. Og selvfølgelig makeuppen; concealer, foundation, pudder, rouge, øjenskygge, liner, highlighter, mascara – det er til at få stress af. Og der lader ikke til at være grænser for, hvad produkterne indeholder, heriblandt caviar, snegleslim, fuglelort, moderkage og hudcelle-proteiner fra menneskeaborter. Hvad som helst, der kan gavne udseendet.

Når vi ser os i spejlet, ser vi typisk kun linjer, rynker og “fejl”. Hvorefter vi køber os fattige i et desperat forsøg på at hviske tiden ud. Men kommer vi til at se yngre ud af det? Eller bare ligne nogen, der fortrænger tiden? Jeg tænker på en mus, der løber i et hjul i vild jagt på den evige ungdom ... Men det yngste, vi nogensinde kommer til at se ud, er jo i dag. I morgen er vi en dag ældre, så hvorfor ikke nyde spejlbilledet NU?