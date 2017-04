I mit toiletskab: Anja Poulsen

HVORDAN HOLDER DU DIN KROP SUND?

“Jeg er overbevist om, at krop og sjæl hænger sammen. Det er vigtigt at skabe en balance, og jeg sørger for at få renset ud i tankerne med kiroterapi og hypnose. Efter en behandling kan jeg tydeligt se en forskel i mit ansigt og på min kropsholdning. Jeg dyrker også en smule yoga og træner mine arme med et par håndvægte. Jeg forsøger at holde mig fra gluten, da det giver mig eksem, og det har gjort en stor forskel på min hud og min krop. Og så spiser jeg masser af økologiske grøntsager og økologisk kød.”

“Jeg bruger ikke parfume, men elsker til gengæld naturlige olier og mist, der giver en smule duft. Avedas chakra-serie er dejlig, og jeg skifter mellem alle syv.”





HVAD KAN DU IKKE MODSTÅ?

“Kanelsnurrer fra Meyers, men fordi jeg ikke rigtigt kan tåle gluten, giver jeg kun mig selv lov en gang om måneden.

Jeg er besat af lavendelolie til kroppen og Tromborgs body lotion, som jeg også krammer ind i håret. Den giver et smukt fald og dufter simpelthen så godt.”