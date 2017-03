I mit toiletskab: Anne Sofie Møller

HVOR GÅR DU HEN FOR AT BLIVE FORKÆLET?

“Amazing Space på d’Angleterre er et dejligt sted. Så snart man træder ind, sænker der sig en ro, som gør, at man virkelig får mulighed for at koble af. Jeg kan anbefale deres Deep touch-massage.”



HVAD BETYDER SUNDHED FOR DIG?

“Det er vigtigt for mig at spise sundt. Jeg forsøger at spise så varieret og økologisk som muligt, og et fast abonnement på Aarstidernes måltidskasser gør, at det bliver lidt nemmere. Derudover løbetræner jeg et par gange om ugen og dyrker lidt bikram yoga, når vejret bliver koldt og gråt.”