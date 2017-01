I mit toiletskab: Bianca Brangstrup

HVAD VIL DU ANBEFALE EN NYBEGYNDER, NÅR DET GÆLDER KOSTTILSKUD?

“En god multivitaminpille med et højt indhold af vitaminer, mineraler og aminosyrer. C-vitamin er vigtigt, for det styrker dit immunforsvar, og du skal tage D-vitamin året rundt. Supplér med en kokos- eller krill-olie, så kan kroppen nemmere optage vitaminer og mineraler.”

HVORDAN HOLDER DU DIN KROP SUND?

“Jeg tænker meget over, hvad jeg spiser. Jeg er ikke fedtforskrækket, men det, jeg spiser, skal være sundt og nærende. Jeg køber økologi og kød og fisk af høj kvalitet. Og så sørger jeg selvfølgelig for at få de almene vitaminer, mineraler og olier, som min krop har brug for. Jeg løber flere gange om ugen og går lange ture med vores hund. Og jeg prioriterer at få min nattesøvn.”