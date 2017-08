HVAD ER DIT BEDSTE MAKEUPTIP?

“Fokusér på at få huden til at se flot ud, og fremhæv dine bedste træk, hvilket ikke nødvendigvis kræver meget makeup. Er du vild med et fugtet makeuplook, er mit bedste råd at bruge cremeprodukter og at lægge så lidt produkt på huden som muligt. Slut af med en fugtspray, og dup gerne en anelse fugtighedscreme over din makeup. Det giver makeuppen et mere naturligt udtryk.”