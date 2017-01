I mit toiletskab: Sanne Sehested

HVILKET PRODUKT KAN DU IKKE UNDVÆRE TIL FEST?

“Verdens bedste lipgloss er fra Smashbox og hedder O-plump. Den giver læberne et jordbærkysset look, og jeg har faktisk fået alle mine kollegaer og veninder til at bruge den.”

HVAD DØR DU FOR DIN HUD I DE KOLDE VINTER-MÅNEDER?

“Jeg sørger for, at den får masser af fugt, og jeg supplerer min dagcreme med et serum fra Mesoestetic. Derudover spiser jeg mange grøntsager fra sæsonen, og jeg laver en masse juice – oftest med grape, ingefær, gulerod og rød peber.”