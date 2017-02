Overdådigt skønhedsunivers åbner i Danmark

Stormagasinet Illum i København slår snart dørene op til Illum Beauty Hall – et 1.500 kvadratmeter stort skønhedsunivers i stueetagen, som samler de mest eksklusive danske og internationale brands, en luksuriøs parfumeafdeling med nichedufte som Byredo og et såkaldt Beauty Lab, som præsenterer de seneste trends inden for kosmetik samt hud- og hårpleje.

Som en del af det nye Beauty Lab vil du blandt andet kunne få lavet negle, bryn, føntørret hår, få undervisning i at lægge makeup samt konsultationer om både sminke, hudpleje og parfume.

Chanel, Balmain og Nars

Illum Beauty Hall vil repræsentere mere end 120 luksusbrands, herunder førende navne som Chanel, Nars, Aveda og La Prairie. Skønhedsuniverset vil også introducere flere internationale brands på det danske marked, herunder det hypede Balmain Paris Hair Couture.

“Vi glæder os utroligt meget til at åbne Illum Beauty Hall, der understreger vores målsætning om ikke blot at være et førende stormagasin, men ligeledes et samlet oplevelseshus, som inspirerer,” udtaler Jeanette Aaen, administrerende direktør i Illum.

Illum Beauty Hall åbner i maj måned.