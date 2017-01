Så længe lever dine produkter

Parfume:

Ubegrænset

Det høje indhold af alkohol og den stort set lufttætte flaske gør, at din parfume i princippet aldrig kan blive for gammel. Du kan godt opleve, at duften ændrer sig lidt over tid, men den bliver ikke skadelig for huden.

Chloé fleur de parfum eau de parfum, Chloé hos Matas.dk 675 kr.

Foundation:

12 måneder

Efter et år er det ud med din flydende foundation, da den ellers kan skille og danne grobund for bakterier, det ikke er godt at smøre i ansigtet. Det gælder i øvrigt også for concealere, både de flydende og de faste.

Superbalanced silk makeup spf 15, Clinique hos Magasin.dk 255 kr.