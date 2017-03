Sådan får du friske øjne på ingen tid

Blødgør og udvisker linjer

Der følger en fin og pædagogisk vejledende tegning med i æsken med øjenmaskerne fra Comfort Zone, så det kræver ikke mange sekunder at finde ud af, hvordan de små, gennemsigtige patches skal placeres ved øjet. Dejligt, hvis du ikke er vild med at bruge lang tid på at læse brugsanvisninger.

Patchene sidder godt fast uden fare for at falde af under virketiden, men de er lidt irriterende at have på. De er klæbrige og strammer lidt. Heldigvis skal de kun sidde i ti minutter. Og se nu her – efter brug er der faktisk en forskel. De helt små, fine linjer ved øjet er forsvundet, hele området ser friskere ud, og huden under øjnene føles babyblød.

Effekten kunne måske have været lidt mere imponerende, men ikke desto mindre får du en følelse af at gøre noget godt for dig selv – og det har også stor værdi.