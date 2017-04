Læbepomade er vejen til velplejede læber, mens lip stains er stærke, når det gælder at holde på farven, men det ene udeluk- ker ikke det andet – de to produkter udgør nemlig den perfekte cocktail. Start med at påføre en lip stain i den ønskede farve. Sephoras er med dens bløde applikator nem at bruge. En lip stain tørrer normalt helt op efter et par minutter, men ikke hvis du lægger et blødgørende lag neutral læbepomade ovenpå. Udover at give fugt fortynder den også farven, så den er knap så stærk, hvilket giver dine læber et mere naturligt look.

1. Rouge infusion lip stain i orange elixir, Sephora 155 kr. (forhandles hos Sephora) // Butterstick lip treatment, Kiehl’s hos Magasin.dk 155 kr.