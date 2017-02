Sådan fjerner du alle typer makeup fra tøj

Hvordan kan det egentlig være, at al makeup glider af ansigtet i løbet af eftermiddagen, men samtidig er nær umuligt at fjerne fra alt andet?

Det er et frustrerende og ikke mindst dyrt problem. Men før du tager endnu et foundationoffer til dit lokale renseri, bør du prøve følgende tricks til at tackle makeuppletterne.

Læbestift

Sprøjt noget hårlak på pletten, og lad det sidde et par minutter. Derefter skal du dyppe et par papirservietter i koldt vand, og duppe (ikke gnide!) på pletten. Gentag efter behov.

Puddermakeup

Lad være med at prøve at børste det af med fingrene, da makeuppen blot udtværes. I stedet skal du blæse det væk med kold luft fra din hårtørrer. Hvis der sidder rester tilbage, så snup et par nylonstrømpebukser, og kør dem let henover for at fjerne det overskydende. Samme trick gælder for rouge og øjenskygge.

Flydende og crememakeup

Tag en kniv, og skrab forsigtigt al overskydende makeup. Derefter skal du bruge en isterning, som du kører over pletten indtil den begynder at smelte. Koldt vand hjælper med at løfte pletten, og ved at bruge en isterning, kan du målrette pletfjerningen.

Eyeliner og mascara

Tilfør en lille smule oliefri makeupfjerner på en vatrondel, og dyp det forsigtigt på pletten. Derefter skylles pletten med koldt vand, for at bortrense resterende makeupfjerner.

Selvbruner og bronzer

Gør pletten våd ved brug af koldt vand. Brug derefter en ren makeupsvamp og en lille smule opvaskerens, og gnid forsigtigt på pletten.





ALT DET, DU IKKE VIL GÅ GLIP AF