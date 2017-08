Sådan forvandler du dit ansigt med kaffe

1. Miks din base

Tag to spiseskefulde kaffegrums og kakaopulver og bland begge ingredienser grundigt sammen til en samlet masse.

Kakaopulveret bruges til at lysne nuancen, så du rammer den ønskede farve.

2. Skab den klistrede konsistens

For at være sikker på, at farven ikke falder af dine bryn, skal du tilføje lidt kokosolie og honning, og derved skabe en mere klistret og fast konsistent.

3. Påfør farven på dine bryn

Red først dine øjenbryn med en brynapplikator, så de er klar til en omgang farve. Brug herefter en skrå brynpensel, og påfør forsigtigt farven i den ønskede form.

Det kan være en hjælp at tegne dine bryn op først, så du ikke rammer for meget ved siden af.

4. Vær tålmodig

Lad farven sidde i 20 minutter, og vask herefter al massen og de overflødige rester af.