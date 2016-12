“Hvor lang tid, din eyeliner holder, afhænger af konsistensen. Min favorit er Blacktrack fra Mac, som er en form for gele-eyeliner. Den er nem at påføre – med pensel – den er farvemættet og bliver, hvor den skal. Sørg for at pudre låget let først, så sætter den sig bedre og smitter ikke af, når du blinker.”

– Sine Ginsborg, makeupartist og indehaver af Sine Ginsborg Make-up School

Fluidline i blacktrack, Mac 145 kr. // Brush #210, Mac 185 kr.

Psst ... Vil du have de bedste tips til den perfekte eyeliner? Klik her