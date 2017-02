Victoria Beckham afslører madvaren, der giver dig perfekt hud

Videnskaben har talt

At spise laks til hvert måltid lyder måske lidt overdrevet, indtil du indser, at der faktisk er videnskab til at bakke op om det.

Laks og andre fede fisk er fulde af omega-3 fedtsyrer og vitamin A og C. Ikke alene er disse afgørende anti-inflammatoriske og fugtighedsgivende, men flere undersøgelser har vist en sammenhæng mellem sund hud og forbruget af fisk.

En undersøgelse offentliggjort i European Journal Of Dermatology viste, at de, der spiste en kost rig på fisk og grøntsager havde betydeligt mindre akne end dem, der ikke gjorde. Andre undersøgelser har vist, at laks er forebyggende mod akne.

Hvis du er overbevist om at leve dit liv ligesom Victoria Beckham, er det bare med at gøre laks til en fast del af dine spisevaner.