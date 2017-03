Kribler det i fingrene og klør det i lommen for at hive dankortet frem og forkæle dig selv og din bolig med lidt nye lækkerier? Så er du landet det rette sted!

Foråret er på vej, og for mange af os medbringer det en lyst til at opdatere vores hjem, med nye farver, planter og andre lækre bolignyheder. Vi har samlet de 25 bedste fund, så du kan få et overblik. Der er noget for enhver smag i galleriet her, og alle fund har det tilfælles, at de kan blive dine for max 250 kroner!