Se Søstrene Grenes nye boligkollektion

Søstrene Grene ved, hvad kunderne kan lide. Kæden har tidligere præsteret et uhyre populært marmorbord, og i 2014 stod danskerne i lange køer foran Søstrene Grenes butikkerne, for at få fingrene i et farvet sofabord.

Nu er søstrene klar med en ny interiørkollektion, som denne gang er inspireret af kærlighedens hovedstad, Paris. Kollektionen mikser parisisk dekadence med skandinavisk minimalisme i en vellykket kombination af farver, stilarter og teksturer.

Den nye kollektion består af alt fra køkkenudstyr og vaser til stole, rulleborde, lamper og tæpper.

Størstedelen af kollektionen lander i butikkerne 2. marts, men du kan allerede nu se nyhederne på Sostrenegrene.com.

Vi har udvalgt vores favoritter fra kollektionen her.