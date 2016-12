Nytår er lige om hjørnet og dermed også en god undskyldning for at pryde skabet med et par festlige fund, såsom smukke nytårskjoler.

Vi har udvalgt 15 bud til dit nytårsoutfit, så det er bare med at finde din favorit inden den champagne-poppende aften.

Shop alt lige fra glitter til blonder og velour – og det bedste er, at det hele koster under 400 kr.