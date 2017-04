Flere og flere mærker er begyndt at holde midseason sale, som falder mellem det store januarudsalg og sommerudsalg.

Særligt highstreetkæderne er i fuld gang med at sælge ud af deres sortimenter, og her er mange penge at spare.

Vi har gjort forarbejdet for dig og samlet sæsonens 20 bedste udsalgsfund.