Highstreet-brudekjoler, der ikke sprænger budgettet

For de fleste er et bryllup den største og dyreste fest, man kommer til at holde i sit liv. Selvom man ikke kan putte en pris på kærlighed, eller fejringen af den, kan det alligevel være rart at have nogle billigere alternativer til den dyre brudekjole.

Heldigvis er der allerede flere highstreetmærker, som er begyndt at lancere smukke og prisvenlige brudekjolekollektioner. Listen inkluderer både Asos, Topshop og senest dette engelske highstreetbrand.

I highstreetbutikkerne findes der også mange hvide kjoler, der ikke er tænkt som brudekjoler, men som er mindst lige så smukke og bryllupsegnede som de dyre brudekjoler.

Vi har fundet de 12 fineste, og så skal du bare vælge, om kjolen skal være kort, lang, med korte eller lange ærmer.

