10 tricks til at blive mere fotogen

9. Placer din tunge bag tænderne, når du smiler

Placer tungen bag dine tænder, når du smiler, så undgår du et for bredt smil. Sørg for at smile med øjnene samtidig, så ser du ikke mut ud.

10. Sig “money” og ikke “cheese”

Lyden af e’et i “money” får mundvigen til at pege opad, og dine øjne til at knibe sammen – resultatet er et originalt og oprigtigt smil.