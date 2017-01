2017’s nye trends og vigtigste årti

Det skal du købe i 2017

Du kan sagtens gemme dine off-the-shoulder toppe, da blottede skuldre også var et hit i 80’erne. Derudover skal du gå efter overdrevne flæser, power suits, løse og skræddersyede bukser samt silhuetter, der bidrager til brede skuldre og hvepsetalje.

2016’s broderede og pyntede denim, band T-shirts og ekstra lange ærmer holder også i 2017’s modebillede, og det samme gælder nyere trends som ridebukser samt hvide støvler og hæle, gerne udført i lak.

Hvis sidste års mom-jeans trend har gjort dig begejstret for besøg i den lokale genbrug, byder 2017 også på masser af grunde til at gå på secondhand-jagt. Foruden den eviggyldige denimtrend, skal du dette år gå efter glitrende pailletter og korsetter, som skal bruges i lag, eventuelt uden på en tynd sweater eller en skjorte. Hvis korset-trenden er lige vovet nok til din smag, kan du i stedet vælge et bredt taljebælte.

Sidst, men ikke mindst, fastslår rapporten, at 2017 er året, hvor du en gang for alle pakker dine skinnyjeans væk og erstatter dem med lige ben eller bootcut.