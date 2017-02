3 jeans, du skal droppe i 2017

Uanset skiftende modetrends forbliver denim en fast inventar i enhver fashionistas garderobe. Men selvom denim er en trofast genganger i modeverdenen, betyder det ikke, at du kan slippe afsted med at bruge de samme jeans hver sæson. Snit, vask og farve varierer fra sæson til sæson, og derfor er der ingen garanti for, at sidste års mest populære jeans også hitter året efter.

Få et overblik over de tre jeans, du skal lægge bagerst i skabet, og hvilke du istedet skal investere i for at være med på 2017's største denimtrends.

Psst ... Derfor skal du aldrig vaske dine jeans