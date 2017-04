3 tips, der vil få dine jeans til at passe perfekt

De er for store i taljen

Når jeans sidder perfekt omkring benene, men er for løse i taljen, er resultatet et gabende hul over bagdelen. Det kan der rettes op på ved at finde nål og tråd frem, og sy et elastikbånd på cirka 15 centimeter fast på indersiden af linningen bag på dine jeans.

Hvis du ikke har erfaring med at sy, vil det være en god idé at google præcis, hvordan du skal gøre, da elastikken helst skal strammes en anelse ud, imens du syr den fast.