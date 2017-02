4 trends fra 00'erne, som vender tilbage

Mode er som bekendt udgjort af genbrugte trends, og derfor er der ikke noget nyt i, at det tøj, som er moderne i dag, minder utroligt meget om noget, du har gået i før.

Selvom moden primært står i 80’ernes tegn i år, er der også en del tendenser, som hører et andet årti til, nemlig 00’erne. Flere kendisser og modeller har nemlig vist sig i 00’er-items, og derfor kan du godt forberede dig på et gensyn med både farvede glas, bæltekæder og et ganske særligt joggingsæt.

