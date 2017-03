5 budgetvenlige webshops, du skal kende

H&M, Weekday, Zara. Du kender formentlig de store highstreetkæder ud og ind, men vidste du, at der findes mange andre online skatkamre med et lige så godt og budgetvenligt udvalg?

Her finder du de fem bedste af slagsen, som bestemt er et besøg værd.

1. Genuine People

Genuine People præsenterer sofistikerede fortolkninger af de nyeste trends. Priserne er en smule højere end normale highstreetwebshops, men kvaliteten er tilsvarende høj.

Vær opmærksom på told ved forsendelse, da siden er amerikansk.

Shop på Genuine-people.com

2. Boohoo

Boohoo tilbyder items til ekstraordinært lave priser, og siden er særligt stærk i basisstyles.

Shop på Boohoo.com

3. Style Mafia

Feminine silhuetter som off-shoulder bluser, flæser og statement-ærmer er Style Mafias specialitet. Sidens design ser eksklusive ud, men priserne er til at have med at gøre.

Vær opmærksom på told ved forsendelse, da siden er amerikansk.

Shop på Stylemafia.us

4. Be Fashionable

Siden tilbyder fine smykker af primært danske designere kombineret med enkelte navne, som er håndplukket i udlandet.

Hos Be Fashionable kan du finde masser af smykker til gode priser, mens design i dyrere prisklasser også er repræsenteret.

Shop på Be-fashionable.com

5. Pull and Bear

Hvis du, som så mange andre, er vild med Zara, vil du elske den spanske highstreetkædes cool lillesøster.

Shop på Pullandbear.com