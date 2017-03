5 items, du aldrig skal skille dig af med

3. Dine perfekt slidte Converse

Selvom Converse-sneakers løbende falder og stiger i popularitet, er der alligvel noget klassisk over et par godt slidte Converse.

Derudover har modecyklussen gang på gang bevist, at Converse vender tilbage – og modsat mange andre former for fodtøj, er den slidte udgave mindst lige så god, som et par splinternye sneakers.

4. De gode jeans

Vi ser mange skiftende tendenser på denimfronten lige nu, men et par jeans med god pasform er altid værd at holde fast i.

Selvom du beholder de klassiske jeans, er der ikke noget i vejen for at supplere denimsamlingen med nogle af de mere spraglede varianter.

5. Den rå læderjakke

Når det gælder mode, er det aldrig til at vide, hvilken jakke, der pludselig vil tage alle med storm.

Men én ting er sikker: En god læderjakke går aldrig af mode, hvorfor du vil ærgre dig over at skille dig af med den. Og som en bonus bliver skindjakker kun pænere med årene.





