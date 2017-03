5 musthaves, der holder sæson efter sæson

Silkeskjorten

Silke er et naturligt materiale, hvilket gør det til en drøm at have på. Den bløde overflade føles eksklusiv og giver et klassisk look. Derfor er silkeskjorten det perfekte item til basisgarderoben og kan styles til mange look – gør den festlig med høje hæle og palazzo-bukser, eller dress den ned med et par jeans og sneakers.

Men silke kan også være besværligt at holde pænt, fordi det traditionelt set anbefales at vaske i hånden med vaskemiddel specielt udviklet til at pleje silke. Ellers risikerer du, at silkeskjorten bliver hullet og misfarvet. I dag findes der dog vaskemaskiner og tørretumblere, der med et specielt vaskeprogram kan passe godt på dine items i silke, så det bliver let at bruge dem sæson efter sæson.