5 stylingfejl, der får dig til at se sjusket ud

Tøjet er lidt for småt eller stort

Har du investeret i nogle fine ting, som lige præcis ikke passer, så læg vejen forbi en dygtig skrædder. Det er en investering, som vil give langt pænere outfits, og det er billigere end at købe nyt tøj.

For mange accessories

Chanels grundlægger, Coco Chanel er citeret for at have sagt “før du går ud af døren, skal du kigge dig selv i spejlet og tage en accessory af.”

Det råd gælder stadig i dag, for hvis du både bærer store øreringe, halskæder, ringe, vilde sko og en flot taske, overdøves hvert enkelt item af det samlede indtryk.





MERE FRA COSTUME