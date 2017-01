5 ting, stilfulde kvinder aldrig gør

1. Følger trends slavisk

Den første og største fejl er at følge en trend udelukkende, fordi det er en trend. Stilfulde kvinder ved, hvad der klæder dem, hvad der ikke gør, samt hvad der passer til deres personlige stil.

2. Klæder sig på for andre mennesker

Det er ingen hemmelighed, at stilfulde kvinder går op i mode, men de klæder sig udelukkende for deres egen skyld – ikke for andres. Det handler om at gå klædt, så man selv er tilfreds.