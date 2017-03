De bedste bryllupstrends i 2017

I år er den største tendens inden for bryllupper at gøre præcis, som du selv har lyst til uden at tage hensyn til traditionerne. Det betyder, at du ikke behøver at følge suppe, steg og is-opskriften, men i stedet kan tilføre brylluppet og brudekjolen dit personlige præg.

Pinterest har netop offentliggjort deres rapport over 2017's bryllupstendenser, og her er både inspiration til kjoler, bordpynt, temaer og makeup.

Hvis du mangler inspiration til den store dag, kan du drømme dig væk i de bedste af årets bryllupstrends herunder.

Psst ... Har du set den nye brudekollektion fra Topshop?