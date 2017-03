Den hemmelige Zara-sektion, du bør kende

Den spanske highstreetkæde er så populær, at flere kunder har udviklet en form for afhængighed af brandet. Mange af os ved præcis, hvad butikkens modeafdeling tilbyder, men der findes også en hemmelig sektion i butikken. Okay, måske er den ikke hemmelig, men du vil blive overrasket over, hvor meget afdelingen har at byde på næste gang, du skal stille din Zara-trang.

Du skal nemlig smutte ind i Zara Home, da boligafdelingen rummer langt mere end billederammer og stearinlys. Her finder du nemlig også en kollektion af loungewear, inklusiv bløde sweatre, feminine kjoler og silkekimonoer. Loungewear-kollektionen har efter vores mening har fået alt for lidt opmærksomhed, da tøjet også egner sig til hverdagsbrug – og ikke kun til at dase på sofaen.

Se med herunder, hvor vi har samlet vores favoritter fra Zaras "hemmelige" afdeling.