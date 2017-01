Denimguru: Derfor skal du aldrig vaske dine jeans

Hvis der er én person, som har forstand på denim, er det Levi’s’ direktør, Chip Bergh. Og ifølge ham, skal du aldrig vaske dine jeans. Som i aldrig nogensinde.

Den udtalelse vækker formentlig væmmelse hos nogen, men hr. Berg forklarer, at han i stedet “pletvasker” med en tandbørste.

Jeansdirektøren kom med den overraskende udtalelse i et interview med Fortune, hvor han blandt andet siger:

”Min pointe er, at det var et wakeup-call til forbrugere, da vi bare slår autopilot til, og når vi er færdige med at have noget på, lægger vi det automatisk til vask. Gode jeans har ikke rigtig brug for at blive vasket i vaskemaskine, kun meget sjældent.”

Chip Berghs argument går på, at du skader denim-materialet ved at vaske dine jeans i en vaskemaskine, og samtidig er processen spild af vand. Bergh tilføjer, at hvis du absolut vil vaske dine jeans, skal du nøjes med at gøre det én gang hver sjette måned.

Du kan se hele interviewet med Levi's-bossen her: