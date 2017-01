Denne klassiske designer er tilbage

Sicariata Embellished Satin D'Orsay Pumps, Manolo Blahnik hos Saksfifthavenue.com 7946 kr. // Maysale Buckle Slide Mule, Manolo Blahnik hos Nordstrom.dk 5200 kr. // Hangisi flat, Manolo Blahnik hos Nordstrom.com 7318 kr. // Hangisi 70 Jeweled Pump, Manolo Blahnik hos Saksfifthavenue.com 6884 kr.

Den autodidakte skomager fra Kanarieøerne skulle efter sigende være en smule fornærmet over kun at blive forbundet med hitserien, og det er da heller ikke kun de fire singlepiger i Sex and the City, der hyppigt frekventerer butikken på 54th Street i New York.

Prinsesse Diana sagde engang, at hun blev i bedre humør af at købe Manolos. Og Madonna har udtalt, at designerskoene er bedre end sex. Selv Marge Simpson hoppede i et afsnit af Simpsons i et par Manolo Blahnik, da hun skulle gøre sig ekstra lækker for sin mand, Homer.