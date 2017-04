Dette simple tip får dine sko til at stoppe med at knirke

Det kan være både pinligt og forstyrrende, når du trasker igennem kontoret i et par sko, der piver. Heldigvis findes der et nemt trick, som kan afhjælpe støjproblemerne, så du igen kan bruge dine favoritsko.

Støjen skyldes, at dele af skoen gnider mod hinanden. For at løse problemet, skal bruge babypudder, da det kan afhjælpe lyden af gnidningerne.

Pudderet skal drysses under skoens indersål, og i tilfælde af, at indersålen er limet fast, skal pudderet tilføjes langs kanten af den indvendige sål.

Her kan du finde babypudder til den nette sum af 35 kroner.





