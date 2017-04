Disse farver passer bedst til din hudtone

Find din hudtone

For at finde de farver, som bør indgå i din garderobe, skal du starte med at finde din hudtone.

Der eksisterer groft sagt to kategorier: En varm hudtone, som kendetegnes ved gyldne eller olivenfarvede undertoner, og en kold hudtone, som er lys med blålige eller pink undertoner.

Sådan finder du din hudtone:

Se på blodårerne på indersiden af dit håndled. Hvis de er grønlige i farven, er du den varme type – er de derimod blålige, er du den kolde type.