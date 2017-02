Essentielle accessories

Der er mange spændende trends på smykkefronten denne sæson, og vi glæder os især over, at det nu er tid til at omfavne en mere eksperimenterende tilgang til accessories.

“Alt skal ikke matche længere, det handler nu også om at mikse. Derfor er mit tip, at du leger med farver og proportioner. Vælg eksempelvis en forskellig ørering i hvert øre eller én statement-ørering i det ene,” siger modeskribent Karoline Dall.

Costume har her udvalgt items fra Pilgrims nye kollektion, som du kan tage et udgangspunkt i. Den har et fint miks af cool casuals og sofistikerede essentials, der går lige ind i trenden: