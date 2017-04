Få den perfekte garderobe med bare 37 items

Forestil dig, at du kun må have 37 stykker tøj i din garderobe. Skræmmende? Nok lidt. Men forestil dig så, at alt tøjet passer både sammen og til den igangværende sæson. Så er det pludselig ikke så tosset, vel?

Det er grundtanken bag Unfancy, The Capsule Experiment, et systematisk program, der hjælper dig til at redigere din garderobe og din stil. Kvinden bag, Caroline Joy Rector fra Texas, opdagede, at hendes shoppeture ofte blev brugt som middel mod stress og dårligt humør. Men hendes humør blev kun dårligere af, at hun kom hjem med tøj i dårlig kvalitet, der ikke passede til det, hun havde i forvejen. Derfor udviklede hun et system til at sortere sin garderobe, stoppe impulsshopping og planlægge kvalitetskøb ordentligt sæson efter sæson. Hun kaldte det The Capsule Experiment, inspireret af betegnelsen capsule collections, der bruges om små, selvstændige kollektioner af sæsonbetonet tøj, der kan mikses på kryds og tværs. Og det var noget, folk kunne forstå. I dag har hun alene på Instagram næsten 70.000 følgere.

Arkitekt Stine Tang Jensen fra København har planlagt sin garderobe efter systemet.

“Jeg var træt af at lave fejlkøb og havde svært ved at finde ud af, præcis hvad min stil var. Oven i følte jeg, at jeg aldrig havde råd til det tøj, jeg virkelig gerne ville have. Jeg kom frem til, at mit ønske var at have mindre tøj i højere kvalitet,” fortæller hun.

Hun googlede sit problem og faldt over texanske Carolines capsule planner.