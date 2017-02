Her er trenden, der gør op med normcore

Denne sæson serverer catwalken pailletter og guldglimmer, der stråler om kap med discokugler. I år har looket fået et historisk twist hos blandt andre Saint Laurent, Gucci og Valentino. Kollektionerne sender hilsner til 70’ernes og 80’ernes glamrock-ikoner og Studio 54-festprinsesser og -prinser som David Bowies Ziggy Stardust-persona, Bianca Jagger, Debbie Harry og Freddie Mercury.

Da glamrock-stilen oprindeligt gjorde sit indtog på musikscenen i 70’ernes England, varslede den ikke blot et visuelt modsvar til årtiets kriseinducerede tristesse, men også en spirende diversificering af kønsrollerne. Glamrockens følgere specialdesignede ofte selv deres outfits ud fra et miks af 30’er-Hollywood-glamour og 50’ernes pin-up-piger med vægt på det iøjnefaldende, individuelle udtryk.

Førnævnte Bowie chokerede indledningsvis med sine kropsnære buksedragter og leg med egen kønsidentitet, men da 70’erne gik på hæld, og 80’erne tog over, var pailletter og guldglimmer for alvor blevet allemandseje for begge køn.

Michael Jackson og Madonna blev forbilleder for pompøs 80’er-glamour med voluminøse læder- og pailletjakker, funklende cocktailkjoler og dramatiske skulderpuder, og begge musiklegenders ånd svæver i år over kollektionerne. Så favn ekstravagancen, og giv pokker i normcore-tendenser.