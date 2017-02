Her er tricket, der giver en god bagdel i jeans

Hvem vil ikke gerne have en god bagdel i jeans? De fleste af os kender til det at stå i prøverummet med en hel bunke jeans, som vi må efterlade i butikken, fordi bagpartiet ikke tager sig godt nok ud.

Men fremadrettet er det slut med jeans, som sidder dårligt. Det viser sig nemlig, at der kun er én faktor, du skal tage i betragtning, for at finde de perfekte bukser.

Hemmeligheden er syningen, som sidder bagpå dine jeans mellem linning og baglommer. Formen på denne syning har en stor betydning for, hvordan din bagdel ser ud.